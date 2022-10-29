الأمم المتحدة تعلن رفع مستوى تأهب قواتها في مواجهة حركة تمرد في الكونغو الديمقراطية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للسلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) أنها "رفعت مستوى تأهب قواتها" لدعم الجيش ضد حركة التمرد "إم 23" التي تواصل هجومها بالشرق.

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وعلى حسابها في "تويتر"، كتبت القوة الأممية: "مونوسكو تدين بشدة الأعمال العدائية التي تقوم بها حركة 23 مارس وتبعاتها الخطيرة على السكان المدنيين وتطالبها بوقف كل أشكال القتال فورا"، مشيرة إلى تزويد الجيش بـ"الدعم الجوي والاستخبارات والعتاد".

🚨La #MONUSCO🇺🇳 condamne fermement les actions hostiles du #M23 et leurs répercussions graves sur les populations civiles et l’appelle à cesser immédiatement toute belligérance. — MONUSCO (@MONUSCO) October 29, 2022

المصدر: "فرانس برس"