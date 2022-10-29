 
مباشر

الأمم المتحدة تعلن رفع مستوى تأهب قواتها في مواجهة حركة تمرد في الكونغو الديمقراطية

أخبار العالم

الأمم المتحدة تعلن رفع مستوى تأهب قواتها في مواجهة حركة تمرد في الكونغو الديمقراطية
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u2n9

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للسلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) أنها "رفعت مستوى تأهب قواتها" لدعم الجيش ضد حركة التمرد "إم 23" التي تواصل هجومها بالشرق.

إقرأ المزيد
شرق الكونغو.. تجدد الاشتباكات يدفع السكان للفرار (صور)
شرق الكونغو.. تجدد الاشتباكات يدفع السكان للفرار (صور)

وعلى حسابها في "تويتر"، كتبت القوة الأممية: "مونوسكو تدين بشدة الأعمال العدائية التي تقوم بها حركة 23 مارس وتبعاتها الخطيرة على السكان المدنيين وتطالبها بوقف كل أشكال القتال فورا"، مشيرة إلى تزويد الجيش بـ"الدعم الجوي والاستخبارات والعتاد".

المصدر: "فرانس برس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز تصريحات بوتين في منتدى فالداي