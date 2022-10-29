سيفاستوبول تعلق بث الفيديو من كاميرات المراقبة المتاحة للمواطنين

صرح محافظ مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، إن جميع عمليات البث من كاميرات المراقبة في سيفاستوبول والتي كانت متاحة سابقا للمدنيين ستكون مغلقة.

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وقال للصحفيين: "أما بالنسبة لنشر أدلة الفيديو... ستتعامل المخابرات مع مقاطع الفيديو الفردية التي تسمح للعدو باكتشاف أنظمة الدفاع في المدينة. تم اتخاذ قرار حول إغلاق جميع أجهزة الفيديو المتاحة للمدنيين من كاميرات المراقبة للمدينة".

وأضاف المحافط أن القيود ستظل سارية المفعول حتى إلغاء ​​مستوى الاستجابة المتوسط الذي تم إعلانه في المدينة.

وأوضح أنه في جميع مقاطع الفيديو المنشورة اليوم السبت من قبل أشخاص منفردين، تظهر انفجارات مسيرات العدو.

المصدر: تاس