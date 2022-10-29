باشينيان يعلن جاهزيته لتوقيع وثيقة مع أذربيجان في سوتشي

أعلن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، أنه مستعد لتوقيع وثيقة في 31 أكتوبر مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأذربيجاني إلهام علييف، ستكون أساسا لمعاهدة سلام بين يريفان وباكو.

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وقال باشينيان في مؤتمر حزب "الاتفاق المدني" الحاكم في أرمينيا: "في اجتماع الاثنين المقبل في سوتشي أنا على استعداد لقبول رسميا - وإذا لزم الأمر - التوقيع بصيغة بيان ثلاثي، وثيقة حول التوصل إلى اتفاق على أساس 15 نقطة، أي قبول هذه الوثيقة كأساس لتوقيع معاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان".

كما رفض باشينيان التأكيدات حول وجود الاقتراحين الغربي والروسي حول التسوية الأرمنية الأذربيجانية.

وأوضح: "إن المشكلة التي أريد أن أتناولها، تتعلق بمحتوى حل قضية ناغورني قره باغ، أو الصيغ المحددة للوثيقة حول ناغورني قره باغ. في الآونة الأخيرة يحاولون خلق انطباع بأن هناك اقتراحا روسيا إيجابيا لأرمينيا، واقتراحا سلبيا من الغرب، ويزعمون أن الحكومة الأرمنية ترفض الاقتراح الروسي وتقبل الاقتراح الغربي. وهذا لا علاقة له بالواقع. هناك تصورات روسية وغربية، ووافقت أرمينيا على التصور الروسي وتوصلت إلى اتفاق مبدئي في يناير عام 2021.

وأضاف أن حجر الزاوية لهذه الاتفاقات هو أن روسيا تعد ضامنا لأمن ناغورني قره باغ وأرمينيا.

ودقق: "لقد اتفقنا على هذا السيناريو والخطة. تم تقديم هذه الخطة إلى أرمينيا في أغسطس عام 2022. وتم التوصل إلى اتفاق على أنه في سبتمبر الماضي سبصل ممثل الجانب الروسي (إلى أرمينيا) لتلقي الرأي النهائي من الجانب الأرمني. في الاجتماع الأول اتفقنا على تنفيذ هذه الخطة إذ أنه كان اتفاقنا منذ يناير عام 2021".

المصدر: نوفوستي