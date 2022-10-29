ضابط أمريكي متقاعد يطالب البيت الأبيض بشرح سبب إرسال القوات إلى أوروبا الشرقية

طالب المقدم المتقاعد بالجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، السلطات الأمريكية بشرح سبب استمرار الناتو، بقيادة واشنطن، في تعزيز وجوده في أوروبا الشرقية ونشر قوات بالقرب من أوكرانيا.

وقال ديفيس وفق موقع "19Fefive"، "على الرغم من تصريحات الرئيس بايدن بأن الولايات المتحدة لن ترسل قوات أمريكية لمحاربة الجيش الروسي في أوكرانيا، فقد نشرت الولايات المتحدة مائة ألف جندي في أوروبا الشرقية، وتقوم حاملة طائرات أمريكية بإجراء تدريبات في البحر.. ومع ذلك، لم يتكلف أحد في واشنطن أو بروكسل عناء أن يشرح للشعب الأمريكي: لماذا كل هذا؟".

وانتقد ديفيس البيت الأبيض منوها بأن تورط الولايات المتحدة في الصراع يتعارض مع مصالح الأمن القومي الأمريكي، ولن يؤدي إلا إلى التصعيد وحرب نووية محتملة.

المصدر: نوفوستي