قديروف: ما نقوم به واجب للدفاع عن الوطن الأم وسننجز جميع المهام بكل تأكيد

أكد رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، أن ما تقوم به القوات الشيشانية هو واجب للدفاع عن الوطن الأم، وأكد أن جميع المهام سيتم إنجازها دون شك، وأن كل شيء آخر هو مسألة وقت فقط.

وقال قديروف في اجتماع في المركز الإقليمي لقيادة العمليات، مع قيادات القوات الشيشانية، إن القوات الشيشانية التي تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة "تقف كالجدار في طريق النازيين الذين يخططون لنشر الشر في روسيا".

وأضاف أن المقاتلين الشيشان يشاركون في "جهاد حقيقي، وهم يدافعون عن أسرهم ودينهم وقيمهم الروحية ووطنهم".

وقال إن ما يقرب من 10 آلاف من القوات الشيشانية يشاركون في الصفوف الأولى في المعارك، ويجري إرسال مفارز إضافية من المقاتلين إليهم كل أسبوع.

وأوضح أنه لا توجد مشاكل في التزود بالأسلحة والذخيرة ومعدات الحماية الشخصية والمواد الغذائية.

المصدر: وكالات