تركيا تحيي الذكرى 99 لـ"عيد الجمهورية" وسط انقسامات حادة بين الأطراف السياسية

تحيي تركيا، اليوم السبت، الذكرى السنوية 99، لـ"عيد الجمهورية"، حيث يحتفل فيه الأتراك بذكرى تأسيس الجمهورية التركية الحديثة على أنقاض الدولة العثمانية، الذي أعلن في 29 أكتوبر 1923.

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ولـ"عيد الجمهورية" في تركيا، الذي يعد واحدا من أهم المناسبات الوطنية في البلاد، رمزية خاصة، لارتباطه المباشر بمؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، الذي أعلن تأسيس الجمهورية في هذا التاريخ، وهو ما عنى رسميا انهيار الإمبراطورية العثمانية وانتهاء حقبتها.

ولكن الذكرى الـ 99 لهذا العيد، تحل على تركيا هذا العام، وسط انقسامات حادة بين الأطراف السياسية التركية، حول نظام الحكم ما بين الرئاسي الذي يريده الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، والبرلماني المعدل والمعزز الذي تريده المعارضة، إضافة لخلافات كبيرة حول كتابة دستور جديد، ناهيك عن الأوضاع الاقتصادية، وملف وجود اللاجئين الجدلي ما بين الجهات الرسمية ومن يعارضها.

وتجري اليوم، فعاليات رسمية وشعبية كثيرة في أنحاء البلاد، من طرف الجهات الرسمية والحكومة من جهة، ومن طرف المعارضة التركية من جهة ثانية.

وبدأت الفعاليات من خلال زيارة أركان الدولة، وعلى رأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لضريح أتاتورك المعروف باسم "أنيتكابير"، المقام على تلة مطلة على العاصمة التركية أنقرة.

وخلال هذه الزيارة، ألقى الرئيس التركي كلمة مقتضبة، أكد فيها "استمرار السير على نهج المؤسس "أتاتورك".

فيما شهدت وتشهد تركيا أيضا استعراضات عسكرية عدة، أبرزها الذي نظم صباح اليوم في شارع "وطن"، وهو أحد الشوارع الرئيسية والحيوية في مركز مدينة اسطنبول، أكبر المدن التركية.

المصدر: RT