بايدن يفضل الاحتفال بزفاف حفيدته على حضور قمة عالمية!

ستمثل نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، الولايات المتحدة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، مع عودة جو بايدن إلى البيت الأبيض لحضور زفاف حفيدته.

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ومن المنتظر أن يسافر بايدن إلى مصر للمشاركة في قمة المناخ (كوب 27) في 11 نوفمبر، ثم يواصل جولته الدبلوماسية بالسفر من 13 إلى 16 نوفمبر إلى جزيرة بالي الإندونيسية للمشاركة في قمة مجموعة العشرين (G20)، بعد توقف في كمبوديا من 12 إلى 13 من الشهر نفسه، لحضور قمة رابطة بلدان جنوب شرق آسيا (اسيان).

لكن الرئيس الأمريكي لن يحضر قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ المقرر عقدها في العاصمة التايلاندية يومي 18 و19 نوفمبر، كما أعلن البيت الأبيض أمس الجمعة.

وستحل هاريس مكانه ثم تسافر إلى الفلبين، الحليف القديم لواشنطن.

وقال البيت الأبيض في بيان إن زيارة هاريس " ستعيد تأكيد وتعزيز التحالف بين الولايات المتحدة والفلبين وتؤكد مدى تعاوننا كدولتين صديقتين وشريكتين وحليفتين".

وتأمل واشنطن في إقامة علاقات جيدة مع الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس جونيور، بعدما كانت العلاقات مضطربة مع سلفه رودريغو دوتيرتي.

المصدر: أ ف ب