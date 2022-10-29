 
مباشر

بايدن يفضل الاحتفال بزفاف حفيدته على حضور قمة عالمية!

أخبار العالم

بايدن يفضل الاحتفال بزفاف حفيدته على حضور قمة عالمية!
بايدن صحبة عائلته
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u2m7

ستمثل نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، الولايات المتحدة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، مع عودة جو بايدن إلى البيت الأبيض لحضور زفاف حفيدته.

إقرأ المزيد
شاهد.. ذعر هاريس بعد محاولة بايدن القفز من فوق خشبة المسرح!
شاهد.. ذعر هاريس بعد محاولة بايدن القفز من فوق خشبة المسرح!

ومن المنتظر أن يسافر بايدن إلى مصر للمشاركة في قمة المناخ (كوب 27) في 11 نوفمبر، ثم يواصل جولته الدبلوماسية بالسفر من 13 إلى 16 نوفمبر إلى جزيرة بالي الإندونيسية للمشاركة في قمة مجموعة العشرين (G20)، بعد توقف في كمبوديا من 12 إلى 13 من الشهر نفسه، لحضور قمة رابطة بلدان جنوب شرق آسيا (اسيان).

لكن الرئيس الأمريكي لن يحضر قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ المقرر عقدها في العاصمة التايلاندية يومي 18 و19 نوفمبر، كما أعلن البيت الأبيض أمس الجمعة.

وستحل هاريس مكانه ثم تسافر إلى الفلبين، الحليف القديم لواشنطن.

وقال البيت الأبيض في بيان إن زيارة هاريس " ستعيد تأكيد وتعزيز التحالف بين الولايات المتحدة والفلبين وتؤكد مدى تعاوننا كدولتين صديقتين وشريكتين وحليفتين".

وتأمل واشنطن في إقامة علاقات جيدة مع الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس جونيور، بعدما كانت العلاقات مضطربة مع سلفه رودريغو دوتيرتي.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز تصريحات بوتين في منتدى فالداي