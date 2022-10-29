فولودين يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في تورط الولايات المتحدة في ظهور فيروس كورونا

قال رئيس مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب) فياتشيسلاف فولودين، إنه يتعين على الأمم المتحدة إجراء تحقيق مستقل في تورط الولايات المتحدة في ظهور فيروس كورونا.

وأضاف فولودين: "يجب على الأمم المتحدة إجراء تحقيق مستقل في تورط واشنطن في ظهور فيروس كورونا".

وشدد على أن "الولايات المتحدة ملزمة بتعويض الدول عن تكاليف عواقب هذه الجائحة".

وأشار فولودين إلى أن 95٪ من المشاركين في استطلاع سابق حول أصل الفيروس، يعتقدون أن الفيروس تم إنشاؤه بشكل مصنع.

المصدر: نوفوستي