شركة "General Motors" تعلق نشر الإعلانات على "تويتر"

أفادت قناة "CNBC" بأن شركة "General Motors" العملاقة للسيارات أوقفت نشر إعلاناتها على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد أن اشتراها الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك.

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ونقلت القناة عن شركة "General Motors"، وهي أحد منافسي شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية التي يملكها ماسك، أنها توقف نشر إلإعلانات مؤقتا، أثناء تقييمها لسياسات "تويتر" الجديدة.

وجاء في بيان صدر عن الشركة الأمريكية: "نتعاون مع "تويتر" لنفهم اتجاه تطور هذه المنصة تحت إشراف مالكها الجديد. وكما يحدث عادة أثناء إجراء التغييرات الجدية في عمل المنصة الإعلامية، نعلق بشكل مؤقت نشر الإعلانات المدفوعة. والتعاون مع الزبائن في تويتر لا يزال مستمرا".

ويخطط إيلون ماسك، الذي غدا يتولى زمام إدارة "تويتر"، لتحرير السياسة التحريرية لهذه الشبكة التي كانت تتعرض لانتقادات واسعة بسبب فرض رقابة شديدة على المحتوى. وفي الوقت نفسه وعد ماسك بإنشاء مجلس للإشراف على المحتوى وتجنب اتخاذ أي قرارات هامة حول السياسة التحريرية واستعادة الصفحات المحظورة قبل بداية عمل المجلس.

المصدر: نوفوستي