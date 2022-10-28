طهران تعلن مصرع منفذ هجوم شيراز

أعلنت طهران مقتل منفذ الهجوم على مزار ديني في مدينة شيراز جنوب البلاد، "رغم كل الجهود" لإبقائه على قيد الحياة حيث كان في المشفى بعد إصابته برصاص القوات الإيرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن النائب السياسي والأمني والاجتماعي لمحافظة فارس: "رغم كل الجهود فإن الإرهابي الذي هاجم حجاج مرقد حضرة أحمد بن موسى شاهشيراغ (ع) في شيراز قتل".

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وأوضح إسماعيل محبي بور أن ذلك الشخص "أصيب واعتقل إثر الهجوم الإرهابي مساء الأربعاء، إثر رد فعل قوات الأمن وإنفاذ القانون، وتم اقتياده إلى سجن. مستشفى شيراز للعلاج.

وكان محبي بور قد تحدث يوم أمس الخميس عن تدهور حالة منفذ الهجوم.

يذكر أن مسلحا هاجم مزارا دينيا في مدينة شيراز عاصمة محافظة فارس، وأطلق النار على الزوار هناك، ما أدى إلى مقتل 15 شخصا، وجرح 27 آخرين.

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية