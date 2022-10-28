قديروف يعلن تصفية أكثر من 650 مقاتلا أوكرانيا

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، القضاء على أكثر من 650 مقاتلا أوكرانيا وجرح أكثر من 300 آخرين على محور نيكولاييف - كريفوي روغ في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر.

وقال قديروف: "تم القضاء على أكثر من 657 مقاتلا من قوات كييف وجرح 300 آخرين في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر على محور نيكولاييف - كريفوي روغ".

كما أكد تدمير 8 دبابات و5 مدرعات و20 ناقلة جنود على هذا المحور.

وأضاف أنه تم تصفية 95 جنديا أوكرانيا آخرين في قطاع قوات "أخمات" الخاصة.

المصدر: RT