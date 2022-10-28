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سلطات خيرسون: فرص قوات كييف في التقدم على جبهتنا "ضعيفة للغاية"

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سلطات خيرسون: فرص قوات كييف في التقدم على جبهتنا
Sputnik
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أعلن نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أن القوات الروسية تحتفظ بمواقعها، وتم إيقاف جميع محاولات القوات الأوكرانية لاختراق الدفاعات.

وقال: "القوات الروسية في مواقعها. ولم تتحرك إلى أي مكان".

وأضاف: "هناك محاولات مستمرة من قبل النازيين الأوكرانيين لاقتحام أراضي مقاطعة خيرسون".

في الوقت نفسه، أكد ستريموسوف أن فرص القوات الأوكرانية "ضعيفة للغاية". ومشددا على أن القوات الروسية تصد كل المحاولات.

المصدر: RT

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