واشنطن: سنستخدم كل الأدوات لمنع إيران من بيع أسلحتها للخارج

أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستستخدم كل الأدوات لمنع إيران من بيع أسلحتها للخارج.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة: "لدينا أدوات تتعدى إطار العقوبات وغيرها من الإجراءات الاقتصادية، ونعتزم القيام بما يتجاوب مع مصالحنا في محاربة ومنع تدفق تلك التقنيات من إيران إلى البلدان والتنظيمات حول العالم".

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وأضاف: "نحن لا تعتزم الإعلان عن ذلك مسبقا، ولكن كما قد عرضنا فإنه عندما يدور الحديث عن محاربة النشاط الخبيث لإيران على كافة الاتجاهات، أي دعمها للتنظيمات الإرهابية ودعمها لوكلائها وبرنامجها للصواريخ الباليستية وبرنامجها النووي، ونحن لا نعتزم أن نترك أي شيء دون اهتمام".

وخلص إلى القول إنه "في نهاية المطاف سنبذل كل ما في وسعنا للتصدي للخطر الذي يمثله هذا النشاط الخبيث".

وجاء ذلك ردا على طلب التعليق على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول الخطوات التي تعتزم واشنطن اتخاذها لمنع التوريدات المزعومة للطائرات المسيرة الإيرانية إلى روسيا.

المصدر: تاس