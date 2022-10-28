زيلينسكي: حوالي 4 ملايين أوكراني يعانون من انقطاع التيار الكهربائي

أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أن القيود المفروضة على إمدادات الكهرباء أثرت على حوالي أربعة ملايين أوكراني.

وقال زيلينسكي على "تليغرام": "تطبق العديد من المدن والمناطق في أوكرانيا جداول تقنين لتحقيق الاستقرار. هناك قيود على نحو أربعة ملايين أوكراني الآن".

ووفقا له، أثرت عمليات التقنين على العاصمة كييف، ومقاطعة بولتافا ومقاطعة ريفنا ومقاطعة خاركيف ومقاطعة تشرنيغيف ومقاطعة سومي ومقاطعة كيروفوغراد ومقاطعة تشيركاسي في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي