شرق الكونغو.. تجدد الاشتباكات يدفع السكان للفرار (صور)

أدت الاشتباكات بين جنود حكوميين ومتمردين في شرق الكونغو إلى نزوح المزيد من السكان، يوم الجمعة، وتقول الأمم المتحدة إنها شردت بالفعل 40 ألف شخص في غضون أسبوع.

وأدت الاشتباكات التي بدأت حوالي 5 صباحا إلى فرار السكان الذين أصيبوا بالذعر من بلدات روغاري وكالينجيرا وكابايا.

وتوجه البعض إلى كانياروتشينيا بالقرب من غوما، التي لجأ اليها العديد من النازحين منذ استئناف القتال بين الجانبين في 20 أكتوبر.

AP

وقتل المئات ونزح ما يقرب من 200 ألف شخص قبل تصاعد العنف خلال الأسبوع الماضي.

ووصف السكان الفارون مشاهد الفوضى والعنف في البلدات التي دارت فيها أحدث المعارك.

AP

وقالت إحدى النازحات: "سمعنا طلقات نار عديدة في منطقتنا، مما تسبب في حالة من الذعر التام، الآن نحن نعاني، نحن جوعى، ليس لدينا ما نقتات به وتركنا أطفالا آخرين هناك ".

المصدر: أ ب