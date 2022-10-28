إيران: موقفنا من أوكرانيا ينص على رفض إرسال الأسلحة إلى أطراف النزاع
AFP
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أكد وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان في محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا أن موقف طهران من أزمة أوكرانيا يقوم على مبدأ رفض إرسال أسلحة إلى الأطراف المتنازعة.
وقال عبد اللهيان: "سياستنا فيما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا تقوم على مبادئ احترام وحدة أراضي الدول، ورفض إرسال أسلحة إلى الأطراف المتنازعة، وضرورة وقف الأعمال القتالية".
كما نفى ما تردد عن قيام إيران بتسليم طائرات بدون طيار للجانب الروسي، مؤكدا استعداد طهران "لعقد اجتماعات مشتركة بمشاركة خبراء عسكريين" لبحث هذه الاتهامات.
المصدر: تاس