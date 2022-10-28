 
مباشر

نيبينزيا يرفض تصريحات المبعوث الإسرائيلي حول المسيّرات الإيرانية في أوكرانيا

أخبار العالم

نيبينزيا يرفض تصريحات المبعوث الإسرائيلي حول المسيّرات الإيرانية في أوكرانيا
Legion-Media Lev Radin/Sipa USA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u2kc

رفض مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا تصريحات مندوب إسرائيل جلعاد إردان حول أدلة مزعومة على استخدام مسيرات إيرانية في أوكرانيا، ووصفها بأنها محاولة للضغط على مجلس الأمن

وقال نيبينزيا: "فوجئنا اليوم بسماع تصريحات مندوب إسرائيل الدائم حول حقيقة مثبتة مزعومة لاستخدام طائرات إيرانية مسيرة في أوكرانيا. ونرى أنها محاولة للضغط على مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة، ورغبة في فرض رأيهم على المجتمع الدولي باعتباره حقيقة مطلقة".

إقرأ المزيد
مندوب روسيا ينتقد بناء إسرائيل للمستوطنات وترحيل الفلسطينيين وعمليات الاعتقال التعسفية
مندوب روسيا ينتقد بناء إسرائيل للمستوطنات وترحيل الفلسطينيين وعمليات الاعتقال التعسفية

وأضاف: "رفضنا ونرفض الآن رفضا قاطعا مثل هذه التصريحات".

وقال المندوب الإسرائيلي في اجتماع لمجلس الأمن إن إيران "تتسبب في مجزرة في أوكرانيا". وحسب رأيه، "ليس هناك أدنى شك في أن أسلحة إيرانية تستخدم الآن في أوروبا".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز تصريحات بوتين في منتدى فالداي