نيبينزيا يرفض تصريحات المبعوث الإسرائيلي حول المسيّرات الإيرانية في أوكرانيا

رفض مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا تصريحات مندوب إسرائيل جلعاد إردان حول أدلة مزعومة على استخدام مسيرات إيرانية في أوكرانيا، ووصفها بأنها محاولة للضغط على مجلس الأمن

وقال نيبينزيا: "فوجئنا اليوم بسماع تصريحات مندوب إسرائيل الدائم حول حقيقة مثبتة مزعومة لاستخدام طائرات إيرانية مسيرة في أوكرانيا. ونرى أنها محاولة للضغط على مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة، ورغبة في فرض رأيهم على المجتمع الدولي باعتباره حقيقة مطلقة".

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وأضاف: "رفضنا ونرفض الآن رفضا قاطعا مثل هذه التصريحات".

وقال المندوب الإسرائيلي في اجتماع لمجلس الأمن إن إيران "تتسبب في مجزرة في أوكرانيا". وحسب رأيه، "ليس هناك أدنى شك في أن أسلحة إيرانية تستخدم الآن في أوروبا".

المصدر: نوفوستي