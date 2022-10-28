 
مباشر

بوتين يهنئ ميلوني بتعيينها رئيسة لوزراء إيطاليا

أخبار العالم

بوتين يهنئ ميلوني بتعيينها رئيسة لوزراء إيطاليا
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u2ju

أعلن السفير الروسي لدى إيطاليا سيرغي رازوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ جورجيا ميلوني على تعيينها رئيسة لوزراء إيطاليا.

وقال رازوف لصحيفة "بيوبلو" إن موقف روسيا من القيادة الإيطالية الجديدة مفتوح.

إقرأ المزيد
ميلوني تنفي أي تعاطف منها مع الفاشية
ميلوني تنفي أي تعاطف منها مع الفاشية

وأضاف: "من جهتي أستطيع أن أقول إن الرئيس بوتين هنأ جورجيا ميلوني على تعيينها، وهنأ وزير الخارجية لافروف نظيره الوزير تاجاني، وبعث رئيسا مجلسي البرلمان الروسي بالتهنئة لزملائهم الإيطاليين، متمنين لهم التوفيق".

وأضاف: "هذا اختيار الشعب الإيطالي وسنعمل مع الحكومة التي ستمثل إيطاليا. ونتعاون مع هذه الحكومة إذا كانت هذه الرغبة مشتركة ".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز تصريحات بوتين في منتدى فالداي