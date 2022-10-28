قبرص.. إصابة شخصين في قتال اندلع بمخيم للمهاجرين (صور)

اندلع قتال اليوم الجمعة بين مجموعتين من المهاجرين في مخيم في قبرص، أسفر عن إصابة شخصين واشتعال النار في 20 خيمة وأجبر عشرات المهاجرين على الفرار.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن قوات مكافحة الشغب اضطرت لاستخدام الغاز المسيل للدموع في مركز استقبال بورنارا للمهاجرين، لكن لم يعتقل أي شخص.

ووفقا لمسؤول اشترط عدم إظهار هويته لأنه غير مخول بالحديث علنا، أنه اندلع القتال قبل ظهر الجمعة بين مجموعتي مهاجرين من الكونغو ونيجيريا بعد نزاع بينهما.

AP

وتبادلت المجموعتان الرشق بالحجارة، وفر الكثيرون مع وصول الشرطة ونقل المصابان لتلقي العلاج في المستشفى.

AP

وأوضح المسؤول أن العائلات عادت إلى المخيم بعد فرض الشرطة الهدوء التام.

وعادة ما يشهد المخيم توترات تتحول إلى عنف ويضم حاليا 2150 مهاجرا بينما يتسع في الأصل لألف فقط.

وتظهر إحصائيات وزارة الداخلية القبرصية أن 27 ألف مهاجر وصلوا إلى الجزيرة ، ووصل 6 بالمائة منهم على متن قوارب بينما عبر 94 بالمائة منطقة عازلة تحت سيطرة الأمم المتحدة من الشمال.

المصدر: أ ب