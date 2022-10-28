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الرئيس الألماني يحث مواطنيه على تحمل القيود بسبب الأزمة

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الرئيس الألماني يحث مواطنيه على تحمل القيود بسبب الأزمة
Globallookpress
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قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يوم الجمعة في برلين خلال كلمة ألقاها أمام المواطنين، إنه سيتعين على شعب ألمانيا أن يتقبل القيود وسط الأزمة وأن يتعلم كيف يكون معتدلا.

وحث شتاينماير المواطنين أنه "هناك شيء واحد واضح: في السنوات القليلة المقبلة، سيتعين علينا أن نتصالح مع القيود، لقد شعر معظمهم بهذا الأمر لفترة طويلة، يجب على الجميع المساهمة حيثما أمكنهم، هذه الأزمة تتطلب منا أن نتعلم كيف نكون متواضعين و معتدلين مرة أخرى".
ومع ذلك، فقد أقر بأن هذا قد يبدو وكأنه استهزاء لأولئك الذين يكافحون بالفعل لتغطية نفقاتهم ولكن الحقيقة تتطلب منا ذلك.
وقال شتاينماير: "أعلم أنه حتى في بلدنا الغني، لا يستطيع الكثيرون الاستغناء عن المساعدة، لأن حياتهم اليومية بأكملها تتكون بالفعل من قيود، وتؤثر هذه الأزمة على الأشخاص الذين، حتى قبل الأزمة، كان عليهم القتال كل يوم لتغطية نفقاتهم من أجل منازلهم، من أجل حياة كريمة لأطفالهم، وهذه الأزمة تضرب الشركات والعاملين لحسابهم الخاص والمتاجر التي تعمل بشكل جيد، ولكنها تعاني الآن من مشاكل بسبب انقطاع سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة".

وأضاف شتاينماير أن الدولة لن تتخلى عن سكان ألمانيا الذين يحتاجون إلى المساعدة.

المصدر: نوفوستي 

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