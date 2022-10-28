بوتين وعلييف وباشينيان في اجتماع ثلاثي بسوتشي يوم 31 أكتوبر

سيجري الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، محادثات ثلاثية في سوتشي يوم 31 أكتوبر، حسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين.

وأضاف الكرملين أنه "من المقرر النظر في تنفيذ الاتفاقات الثلاثية بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا بتاريخ 9 نوفمبر 2020 و 11 يناير و 26 نوفمبر 2021، وهي خطوات أخرى لتعزيز الاستقرار والأمن في منطقة القوقاز". وكما ستتم مناقشة قضايا استعادة وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والنقل.

وأكد الكرملين أنه من المقرر أيضا إجراء محادثات منفصلة بين بوتين وباشينيان وعلييف.

ويشار إلى أن الاجتماع سيعقد بمبادرة من الجانب الروسي.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس وزراء أرمينيا أن القمة من المقرر عقدها في 31 أكتوبر في سوتشي.

وبالإضافة إلى ذلك، عقدت جلسة استثنائية لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي يوم الجمعة. كما أوضح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه تم تنظيم الحدث، من بين أمور أخرى، كجزء من الاستعدادات للاجتماع الثلاثي.

المصدر: تاس