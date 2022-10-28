بوتين لكل من التحق بالقوات الروسية خلال التعبئة الجزئية: شكرا على وفائكم بواجبكم ووطنيتكم

شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو كل من التحق بالقوات الروسية خلال التعبئة الجزئية.

وقال بوتين: "أود أن أشكر كل من التحق بالقوات المسلحة. أريد أن أشكرهم على وفائهم بالواجب وعلى وطنيتهم ​​وعلى عزمهم الراسخ في الدفاع عن وطننا روسيا، وهذا يعني منزلهم وعائلتهم ومواطنينا وشعبنا".

وطلب من شويغو أن ينقل عبارات الامتنان هذه إلى القوات الروسية.

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يتبع....