بوتين لكل من التحق بالقوات الروسية خلال التعبئة الجزئية: شكرا على وفائكم بواجبكم ووطنيتكم
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شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو كل من التحق بالقوات الروسية خلال التعبئة الجزئية.
وقال بوتين: "أود أن أشكر كل من التحق بالقوات المسلحة. أريد أن أشكرهم على وفائهم بالواجب وعلى وطنيتهم وعلى عزمهم الراسخ في الدفاع عن وطننا روسيا، وهذا يعني منزلهم وعائلتهم ومواطنينا وشعبنا".
وطلب من شويغو أن ينقل عبارات الامتنان هذه إلى القوات الروسية.
بوتين: يجب فعل كل شيء لضمان تحسين وتطوير القوات المسلحة في وقت قصير
يتبع....