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بوتين لكل من التحق بالقوات الروسية خلال التعبئة الجزئية: شكرا على وفائكم بواجبكم ووطنيتكم

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بوتين لكل من التحق بالقوات الروسية خلال التعبئة الجزئية: شكرا على وفائكم بواجبكم ووطنيتكم
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شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو كل من التحق بالقوات الروسية خلال التعبئة الجزئية.

وقال بوتين: "أود أن أشكر كل من التحق بالقوات المسلحة. أريد أن أشكرهم على وفائهم بالواجب وعلى وطنيتهم ​​وعلى عزمهم الراسخ في الدفاع عن وطننا روسيا، وهذا يعني منزلهم وعائلتهم ومواطنينا وشعبنا".

وطلب من شويغو أن ينقل عبارات الامتنان هذه إلى القوات الروسية.

بوتين: يجب فعل كل شيء لضمان تحسين وتطوير القوات المسلحة في وقت قصير

يتبع....

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