صرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي بأن بعض زعماء الاتحاد الأوروبي ربما يسمحون بإنهاء الصراع بهزيمة أوكرانيا.

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جاء ذلك فيما نقلته عن رئيس الوزراء Rzeczpospolita، حيث تابع: "لدي انطباع بأن بعض قادة الاتحاد الأوروبي يفضلون أن تظل الأمور كما كانت عليه من قبل، بافتراض إمكانية إنهاء الصراع بما في ذلك هزيمة أوكرانيا"، مضيفا أنه لا يريد تسمية من يعتقدون بذلك، إلا أن "التوجه ملحوظ" على حد تعبيره.

إضافة إلى ذلك، انتقد رئيس الوزراء البولندي ألمانيا لضعف مساعدتها لكييف، حيث قال: "يمكن لألمانيا، بصفتها أغنى دولة في أوروبا، وأحد أكبر مصدري الأسلحة في العالم أن تفعل الكثير لحماية قيم أوروبا".

المصدر: نوفوستي