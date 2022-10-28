بولندا: مسيرات "بيرقدار" تدخل الخدمة في الجيش البولندي

قالت وسائل إعلام بولندية إن مسيرات بيرقدار وصلت إلى قاعدة الطائرات في ميروسلافيتس شمال شرق بولندا.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطني البولندي ماريوس بلاشتشاك إن "أولى مسيرات بيرقدار موجودة في القاعدة رقم 12، وقد تم تدريب الجنودوأكملوا دورتهم التدريبية في تركيا".

وأضاف بلاشتشاك: "لا يوجد جيش حديث بدون مسيرات" منوها بأن بيرقدار ستؤدي "مهام الاستطلاع والهجوم" في الجيش البولندي.

وأوضح أنه بالإضافة إلى الطائرات بدون طيار، تم تزويد بولندا بالرادارات ومحطات التحكم.

تم نقل أول مجمع مكون من ست مركبات من طرازبيرقدار إلى بولندا. ومن المتوقع تسليم ثلاثة مجمعات أخرى في المستقبل القريب. وبلغت القيمة الإجمالية للعقد 270 مليون دولار.

المصدر: نوفوستي