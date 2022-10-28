 
مباشر
عاجل
الاعتداء على زوج نانسي بيلوسي بعد اقتحام منزلهما في سان فرانسيسكو

بولندا: مسيرات "بيرقدار" تدخل الخدمة في الجيش البولندي

أخبار العالم

بولندا: مسيرات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u2hz

قالت وسائل إعلام بولندية إن مسيرات بيرقدار وصلت إلى قاعدة الطائرات في ميروسلافيتس شمال شرق بولندا.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطني البولندي ماريوس بلاشتشاك إن "أولى مسيرات بيرقدار موجودة في القاعدة رقم 12، وقد تم تدريب الجنودوأكملوا دورتهم التدريبية في تركيا".

وأضاف بلاشتشاك: "لا يوجد جيش حديث بدون مسيرات" منوها بأن بيرقدار ستؤدي "مهام الاستطلاع والهجوم" في الجيش البولندي.

وأوضح أنه بالإضافة إلى الطائرات بدون طيار، تم تزويد بولندا بالرادارات ومحطات التحكم.

تم نقل أول مجمع مكون من ست مركبات من طرازبيرقدار إلى بولندا. ومن المتوقع تسليم ثلاثة مجمعات أخرى في المستقبل القريب. وبلغت القيمة الإجمالية للعقد 270 مليون دولار.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز تصريحات بوتين في منتدى فالداي