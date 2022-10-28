نشطاء يستهدفون واجهات متجر "رولكس" للساعات الفاخرة بالطلاء البرتقالي (فيديو)

ألقي القبض على ناشطين بعد رشهما طلاء برتقاليا، صباح اليوم الجمعة، على واجهات متجر "رولكس" للساعات الفاخرة بنايتسبريدج، في وسط لندن.

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وتم احتجاز الناشطين المحتجين التابعين لمجموعة "Just Stop Oil"، في مركز شرطة لندن، في الوقت الذي تواصل فيه المجموعة سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ شهر، حيث تطالب الحكومة بوقف جميع تراخيص الوقود الأحفوري الجديدة.

وتقول "Just Stop Oil" إن الشرطة قامت باعتقال أكثر من 600 عنصر تابع لها، منذ أن بدأت عملها في أول أكتوبر.

ويوم الأربعاء، نفذت المجموعة احتجاجات مماثلة في صالات عرض السيارات الفاخرة "فيراري" و"بنتلي" على ناصية ساحة بيركلي وشارع بروتون.

🚨 BREAKING: ROLEX STORE SPRAY-PAINTED ORANGE 🚨



⌚️ At 8:30am today, two Just Stop Oil supporters sprayed orange paint from a fire extinguisher over the premises of @ROLEX in Knightsbridge, demanding that the government halts all new oil and gas consents and licences. #FreeLouispic.twitter.com/iBoNlQwTmc — Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) October 28, 2022

المصدر: "itv"