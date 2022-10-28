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نشطاء يستهدفون واجهات متجر "رولكس" للساعات الفاخرة بالطلاء البرتقالي (فيديو)

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نشطاء يستهدفون واجهات متجر
نشطاء يستهدفون واجهات متجر "رولكس" للساعات الفاخرة بالطلاء البرتقالي
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ألقي القبض على ناشطين بعد رشهما طلاء برتقاليا، صباح اليوم الجمعة، على واجهات متجر "رولكس" للساعات الفاخرة بنايتسبريدج، في وسط لندن.

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وتم احتجاز الناشطين المحتجين التابعين لمجموعة "Just Stop Oil"، في مركز شرطة لندن، في الوقت الذي تواصل فيه المجموعة سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ شهر، حيث تطالب الحكومة بوقف جميع تراخيص الوقود الأحفوري الجديدة.

وتقول "Just Stop Oil" إن الشرطة قامت باعتقال أكثر من 600 عنصر تابع لها، منذ أن بدأت عملها في أول أكتوبر.

ويوم الأربعاء، نفذت المجموعة احتجاجات مماثلة في صالات عرض السيارات الفاخرة "فيراري" و"بنتلي" على ناصية ساحة بيركلي وشارع بروتون.

المصدر: "itv"

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