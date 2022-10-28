 
مباشر

سوناك وماكرون يتفقان على تعزيز التعاون في ملف الهجرة عبر المانش

أخبار العالم

سوناك وماكرون يتفقان على تعزيز التعاون في ملف الهجرة عبر المانش
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u2hp

اتفق رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على تعزيز التعاون للحد من الهجرة عبر بحر المانش، وذلك في أول اتصال بينهما منذ تولى سوناك السلطة.

وقال ناطق باسم داونينغ ستريت إن الزعيمين "ملتزمان بتعميق الشراكة بيننا لردع الرحلات المميتة عبر القناة (المانش) التي تصب في مصلحة مجموعات الجريمة المنظمة".

بدوره، نشر سوناك تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: "المملكة المتحدة وفرنسا حليفتان تربطهما روابط ثقافية تمتد لقرون. يعد تعاوننا أمرا حيويا عبر مجموعة كبيرة من المجالات، من دعم أوكرانيا إلى الدفاع وأمن الطاقة"، مضيفا: "بهذه الروح أتطلع إلى العمل مع الرئيس ماكرون".

المصدر: RT + "أ ف ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز تصريحات بوتين في منتدى فالداي