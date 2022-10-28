سوناك وماكرون يتفقان على تعزيز التعاون في ملف الهجرة عبر المانش

اتفق رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على تعزيز التعاون للحد من الهجرة عبر بحر المانش، وذلك في أول اتصال بينهما منذ تولى سوناك السلطة.

وقال ناطق باسم داونينغ ستريت إن الزعيمين "ملتزمان بتعميق الشراكة بيننا لردع الرحلات المميتة عبر القناة (المانش) التي تصب في مصلحة مجموعات الجريمة المنظمة".

بدوره، نشر سوناك تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: "المملكة المتحدة وفرنسا حليفتان تربطهما روابط ثقافية تمتد لقرون. يعد تعاوننا أمرا حيويا عبر مجموعة كبيرة من المجالات، من دعم أوكرانيا إلى الدفاع وأمن الطاقة"، مضيفا: "بهذه الروح أتطلع إلى العمل مع الرئيس ماكرون".

The UK and France are allies with cultural links that span centuries. Our cooperation is vital across a huge range of areas, from supporting Ukraine to our own defence and energy security.



It's in that spirit that I am looking forward to working with President @EmmanuelMacron. pic.twitter.com/yBBNoQSdKD — Rishi Sunak (@RishiSunak) October 28, 2022

المصدر: RT + "أ ف ب"