شتاينماير: هناك شرخ تاريخي في العلاقات الروسية الألمانية

أعلن الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أدت إلى "شرخ تاريخي" في العلاقات بين برلين وموسكو.

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ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، عن تصريح شتاينماير قوله: "عندما ننظر إلى روسيا اليوم، تختفي الأحلام القديمة. تواجه دولتانا اليوم بعضهما البعض".

وأضاف أن ألمانيا "انغمست في حقبة جديدة، وهي حقبة انعدام الأمن التي كان يبدو أننا قد تغلبنا عليها"، مشيرا إلى خطر نشوب "نيران حرب" في أوروبا.

المصدر: نوفوستي