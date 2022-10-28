 
مباشر

شتاينماير: هناك شرخ تاريخي في العلاقات الروسية الألمانية

أخبار العالم

شتاينماير: هناك شرخ تاريخي في العلاقات الروسية الألمانية
AP
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u2h9

أعلن الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أدت إلى "شرخ تاريخي" في العلاقات بين برلين وموسكو.

إقرأ المزيد
شتاينماير في كييف لأول مرة منذ بداية العملية العسكرية الروسية (صورة)
شتاينماير في كييف لأول مرة منذ بداية العملية العسكرية الروسية (صورة)

ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، عن تصريح شتاينماير قوله: "عندما ننظر إلى روسيا اليوم، تختفي الأحلام القديمة. تواجه دولتانا اليوم بعضهما البعض".

وأضاف أن ألمانيا "انغمست في حقبة جديدة، وهي حقبة انعدام الأمن التي كان يبدو أننا قد تغلبنا عليها"، مشيرا إلى خطر نشوب "نيران حرب" في أوروبا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز تصريحات بوتين في منتدى فالداي