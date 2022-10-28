الجيش الروسي يصد هجمات على مواقعه في خيرسون ويقضي على أكثر من 150 مسلحا من القوات الأوكرانية

أفادت وزارة الدفاع الروسية بإسقاط مروحية أوكرانية من طراز Mi-8 وقذائف من طراز "HIMARS" و "Uragan" وتدمير 3 مسيرات، وصد هجمات في خيرسون والقضاء على أكثر من 150 جنديا

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

صدت القوات المسلحة الروسية هجمات أوكرانية في اتجاه بيريستوفوي، منطقة خاركوف، ودمرت أكثر من 150 عسكريا أوكرانيا.

صدت القوات المسلحة الروسية هجوم للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك

تم تصفية أكثر من 180 جنديا أوكرانيا في اتجاه نيكولاييف-كريفي ريه

تم تصفية أكثر من 50 جنديا خلال محاولة هجوم في اتجاه كراسني ليمان.

أسقط الدفاع الجوي الروسي مروحية أوكرانية من طراز Mi-8 وست قذائف من طراز "HIMARS" و "Uragan" واعترضت ثلاث مسيرات.

قواتنا دمرت ستة مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية.

المصدر: RT