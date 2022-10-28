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الجيش الروسي يصد هجمات على مواقعه في خيرسون ويقضي على أكثر من 150 مسلحا من القوات الأوكرانية

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الجيش الروسي يصد هجمات على مواقعه في خيرسون ويقضي على أكثر من 150 مسلحا من القوات الأوكرانية
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بإسقاط مروحية أوكرانية من طراز Mi-8 وقذائف من طراز "HIMARS" و "Uragan" وتدمير 3 مسيرات، وصد هجمات في خيرسون والقضاء على أكثر من 150 جنديا

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

  • صدت القوات المسلحة الروسية هجمات أوكرانية في اتجاه بيريستوفوي، منطقة خاركوف، ودمرت أكثر من 150 عسكريا أوكرانيا.
  • صدت القوات المسلحة الروسية هجوم للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك
  • تم تصفية أكثر من 180 جنديا أوكرانيا في اتجاه نيكولاييف-كريفي ريه
  • تم تصفية أكثر من 50 جنديا خلال محاولة هجوم في اتجاه كراسني ليمان.
  • أسقط الدفاع الجوي الروسي مروحية أوكرانية من طراز Mi-8 وست قذائف من طراز "HIMARS" و "Uragan" واعترضت ثلاث مسيرات.
  • قواتنا دمرت ستة مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية.

المصدر: RT

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