الجيش الروسي يصد هجمات على مواقعه في خيرسون ويقضي على أكثر من 150 مسلحا من القوات الأوكرانية
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بإسقاط مروحية أوكرانية من طراز Mi-8 وقذائف من طراز "HIMARS" و "Uragan" وتدمير 3 مسيرات، وصد هجمات في خيرسون والقضاء على أكثر من 150 جنديا
وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:
- صدت القوات المسلحة الروسية هجمات أوكرانية في اتجاه بيريستوفوي، منطقة خاركوف، ودمرت أكثر من 150 عسكريا أوكرانيا.
- صدت القوات المسلحة الروسية هجوم للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك
- تم تصفية أكثر من 180 جنديا أوكرانيا في اتجاه نيكولاييف-كريفي ريه
- تم تصفية أكثر من 50 جنديا خلال محاولة هجوم في اتجاه كراسني ليمان.
- أسقط الدفاع الجوي الروسي مروحية أوكرانية من طراز Mi-8 وست قذائف من طراز "HIMARS" و "Uragan" واعترضت ثلاث مسيرات.
- قواتنا دمرت ستة مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية.
المصدر: RT