أفادت وزارة الدفاع الروسية بإسقاط مروحية أوكرانية من طراز Mi-8 وقذائف من طراز "HIMARS" و "Uragan" وتدمير 3 مسيرات، وصد هجمات على عدد من المحاور والقضاء على أكثر من 400 جندي.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

صدت القوات المسلحة الروسية هجمات أوكرانية في اتجاه بيريستوفوي، منطقة خاركوف، ودمرت أكثر من 150 عسكريا أوكرانيا.

في اتجاه كراسني ليمان، صدت القوات المسلحة الروسية لهجوم كتيبتين من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه تشيرفونوبوبوفا في لوغانسك، وتم تصفية أكثر من 50 جنديا

في اتجاه جنوب دونيتسك، هاجمت مجموعة تكتيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية مواقع القوات الروسية في منطقة فريميفكا في دونيتسك، وقضت على أكثر من 30 عسكريا أوكرانيا.

في اتجاه نيكولاييف-كريفي ريه استهدفت القوات الروسية احتياطيات القوات الأوكرانية وكذلك مجموعات التخريب بالقرب من خط التماس، وتم تصفية أكثر من 180 جنديا أوكرانيا وعتاد عسكري.

دمرت القوات الروسية ستة مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في كوبيانسك وخاركوف ونيفسكو ولوغانسك وتورسكو وسيفيرسك وزفانوفكا في دونيتسك ونيكولايف.

تم إسقاط مروحية من طراز Mi-8 في نوفايا كاميونكا بمنطقة خيرسون.

تم تدمير ثلاث طائرات بدون طيار بالقرب من نيكولسكو وبيريسلاف بمنطقة خيرسون.

تم إسقاط ست قذائف من أنظمة هيمارس و أورغان في نوفاياكاخوفكا وتوكاريفكا في خيرسون وبكروفسكويا في دونيتسك.

إجمالا، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة ، تم تدمير ما يلي: 326 مقاتلة، و 164 مروحية، و 2356 طائرة بدون طيار، و 383 صاروخا مضادا للطائرات، و6130 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و876 مركبة قتالية متعددة الإطلاق (أنظمة الصواريخ)، و3532 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، بالإضافة إلى 6823 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

المصدر: RT