اليابان تعلن عن رصد بؤرة ثانية لإنفلونزا الطيور

أعلنت السلطات اليابانية عن رصد ثاني بؤرة ساخنة لإنفلونزا الطيور الموسمية، وذلك بعد أن اكتشفت البؤرة الأولى بشمال البلاد في وقت سابق اليوم.

وحسب وسائل إعلام يابانية، سجلت اليابان ثاني بؤرة لإنفلونزا الطيور في الموسم، اليوم الجمعة، بعد أن أثارت مزرعة دواجن في مدينة كوراشيكي بمحافظة أوكاياما ناقوس الخطر بشأن الزيادة السريعة في نفوق الدجاج.

وأكد تحليل جيني وجود سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في الطيور النافقة، حيث سيتم على أثر ذلك إعدام نحو 170.000 دجاجة في المزرعة.

وتم اكتشاف أول بؤرة لإنفلونزا الطيور بشمال اليابان، في وقت سابق اليوم الجمعة، حيث عثر على 70 دجاجة نافقة في مزرعة دواجن بجزيرة هوكايدو، فيما قررت السلطات المحلية فرض حجر صحي وإعدام ما يصل إلى 170 ألف طائر، لمنع انتشار العدوى.

وفي هذا الصدد، حث رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا السلطات المعنية على الاستعداد لاحتمال انتشار المرض في جميع أنحاء البلاد، بينما أصدر الأمين العام لمجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو تعليمات للحكومات المحلية بتنفيذ الإجراءات الصحية في المزارع.

المصدر: "سبوتنيك"