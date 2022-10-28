السويد تدعو إلى جيش مشترك مع الجيران لحماية المناطق الشمالية

دعا رئيس لجنة الدفاع في البرلمان السويدي، بيتر هولتكفيست، إلى إقامة جيش مشترك مع الجيران لحماية المناطق الشمالية (القطب الشمالي).

إقرأ المزيد

وفي التفاصيل، حث هولتكفيست، وهو وزير دفاع سابق والرئيس الحالي للجنة الدفاع البرلمانية، على تشكيل جيش نرويجي-فنلندي-سويدي مشترك لحماية شمال كالوت، وهي أراضي النرويج وفنلندا والسويد الواقعة شمال الدائرة القطبية الشمالية، وكذلك منطقة مورمانسك، التي كان يسكنها تاريخيا شعب سآمي القديم.

وفي مقابلة نشرت يوم الجمعة في صحيفة "داجنز نيهيتر"، قال رئيس لجنة الدفاع في البرلمان السويدي: "لدينا نية جادة في الناتو لبذل كل ما في وسعنا من أجل التخطيط الجيد في الدول الاسكندنافية. سيكون التنسيق بين جيوش فنلندا والسويد والنرويج في شمال شبه الجزيرة الاسكندنافية، مهمة بالغة للغاية، بحيث تعمل عمليا كجيش موحد".

ويعتقد هولتكفيست أن الجيش السويدي سيكون قادرا على المشاركة في الدفاع عن حدود فنلندا مع روسيا، وعبّر عن ذلك بقوله: "لدينا مسؤولية مشتركة. هذا هو أحد أسس الناتو، المسؤولية الجماعية. في الدول الاسكندنافية لدينا التزام خاص بمساعدة بعضنا البعض"، لافتا إلى أن السويد "لديها بالفعل تخطيط عسكري مشترك مع فنلندا".

كما زعم وزير الدفاع السويدي السابق في تصريحه أن روسيا "ستبقى مشكلة خطيرة" للغرب لفترة طويلة قادمة. حتى بعد تسوية الوضع في أوكرانيا، لن تختفي التوترات، مضيفا قوله: "يجب أن تكون لدينا قوة عسكرية ذات عتبة مرتفعة، ووحدة في الناتو والاتحاد الأوروبي".

المصدر: تاس