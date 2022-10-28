قبلة بالخطأ على الشفاه تصدم رئيسة الوزراء الإيطالية! (فيديو)

وجدت الزعيمة الجديدة لليمين المتطرف في إيطاليا، جورجا ميلوني، نفسها في موقف محرج إثر التصويت على الثقة في مجلس الشيوخ، حيث حصلت على قبلة ثلاثية على المباشر.

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ورصدت الكاميرات لحظة قيام نائبين بتقبيل رئيسة الوزراء الجديدة في نفس الوقت، الأمر الذي أدهش ميلوني، وجعل ملامح الصدمة تتجلى بوضوح على محياها.

كذلك، لفتت القبلة والعناق الذي حصلت عليه ميلوني من الشخصية الإيطالية المشهورة فيتوريو صغاربي، الانتباه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي سلسلة من الصور الغريبة التي وثقت لحظات طريفة حدثت أثناء التصويت لصالح ميلوني.

والأربعاء، منح مجلس الشيوخ الإيطالي الثقة لحكومة جورجيا ميلوني، في آخر تصويت على الثقة، حيث حصلت رئيسة الوزراء وحكومتها على الغالبية المطلقة الضرورية.

والثلاثاء صوتت غرفة النواب لصالح تحالف الحكومة الجناح اليمني.

وكان نجاح ميلوني ( 45 عاما) في البرلمان مضمونا، في الوقت الذي حصل فيها ائتلافها على الأغلبية في البرلمان بغرفتيه.

المصدر: RT