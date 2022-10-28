الخارجية الفرنسية تتهرب من سؤال حول استخدام أقمار صناعية فرنسية في أوكرانيا

تهربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير ليجيندر، من الإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت الأقمار الصناعية المدنية التي زودت بها باريس أوكرانيا تستخدم في أنشطة الاستخبارات.

وقالت ليجيندر في مقابلة مع قناة "LCI" التلفزيونية، ردا على طلب للتعليق على اتهامات موسكو باستخدام أقمار صناعية مدنية أرسلتها فرنسا إلى كييف لأغراض استخباراتية في أوكرانيا: "يجب أن تؤخذ جميع الاتهامات من روسيا بحذر شديد".

هذا وقد ذكرت صحيفة "لو فيغارو" في وقت سابق، أنه تم إرسال حوالي 50 موظفا من جهاز الأمن الخارجي (DGSE) الفرنسي إلى أوكرانيا منذ بداية العملية الروسية الخاصة.

وبحسب الصحيفة فإنهم يساعدون كييف في استخدام الأقمار الصناعية التي زودت بها فرنسا أوكرانيا، لأغراض استخباراتية، فضلا عن تقديم المساعدة في استخدام المعدات العسكرية الفرنسية التي تم إرسالها إلى كييف.

المصدر: نوفوستي