الصين تشيد بموقف بوتين بشأن مبدأ الوحدة بين بكين وتايبيه

أشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون، بتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تايوان والموقف الروسي تجاه مبدأ "صين واحدة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون: "نحن نقدر بشدة موقف الرئيس بوتين. وأود أن أؤكد أن مبدأ الصين الواحدة هو الإجماع العالمي للمجتمع الدولي والمعيار الأساسي المعترف به عالميا للعلاقات الدولية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح أمس الخميس في الجلسة الكاملة لنادي فالداي الدولي للحوار بأن تايوان جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، وجميع تحركات الممثلين الأمريكيين في زياراتهم لجزيرة تايوان استفزازية.

تصاعدت الأوضاع حول تايوان بشكل ملحوظ بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة مطلع أغسطس الماضي. ودانت الصين، التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، الزيارة، ورأت في مثل هذه الخطوة دعم الولايات المتحدة للانفصالية التايوانية.

المصدر: نوفوستي