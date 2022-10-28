بعد اتهامات للجيش التركي باستخدم أسلحة كيميائية.. قرار جديد من الادعاء العام يخص نقابة الأطباء!

أعلن الادعاء العام في العاصمة التركية أنقرة، أنه تم إعداد ملف لحل نقابة الأطباء الأتراك، وإقالة رئيستها وكل أعضاء إدارتها.

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ويأتي هذا الإجراء على خلفية التصريحات التي أدلت بها رئيسة هذه النقابة، شيبنام كورور فنجانجي، في وقت سابق، حيث قالت: "إن الجيش التركي استخدم مواد أسلحة كيميائية في عملياته العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني".

وكان القضاء التركي بالعاصمة التركية أنقرة، قد أصدر أمس الخميس، قرارا باعتقال فنجانجي بتهمة تنفيذ دعاية لمنظمة إرهابية، هي حزب العمال الكردستاني (التركي).

فيما نفى الجيش التركي في بيان سابق له، صحة ما وصفها "بادعاءات استخدام الأسلحة الكيميائية في عملياته"، معتبرا بأن "هذا النوع من الذخيرة، المخالفة للقوانين الدولية، غير متوفرة في مخازن الجيش التركي، ولا يستخدمها".

بدوره، نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتهامات قبل أيام، واعتبر بأن "من أطلقها ينفذ دعاية للمنظمات الإرهابية"، وأنه "إن لزم الأمر ستتخذ إجراءات قضائية ضد من أطلقها"، وهو ما حدث أمس بالاعتقال الرسمي لرئيسة نقابة الأطباء الأتراك بعد توقيفها للتحقيق، واليوم بإعلان تحضير مذكرة لإقالة كل أعضاء إدارة النقابة وحلها.

المصدر: RT