بعد استحواذه على توتير.. ماسك يتلقى أول تهنئة مزيفة من شخصية رفيعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بيان تهنئة نسب للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بمناسبة تولي مؤسس "سبيس إكس" و"تسلا" إيلون ماسك إدارة شركة "تويتر".

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وزعم البيان بأن حساب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" سيعود للعمل يوم الاثنين القادم.

وجاء في تهنئة ترامب المزعومة: "تهانينا لماسك على شرائه تويتر. يقول الكثير من الناس إن التغيير كان ضروريا، لأن الإدارة القديمة كانت مهتمة للغاية بجدول أعمال الاستيقاظ".

وأضاف ترامب في تهنئته المزيفة: "لقد تم إخباري أن حسابي (في تويتر) سيعود للعمل يوم الاثنين.. سنرى. يسعدني أن أكون قادرا على التعامل مع شركة مملوكة لأمريكيين من أصل إفريقي!".

ولاحقا، اتضح أن ترامب لم يصدر بيانا بعد الانتهاء من صفقة "تويتر" البالغة 44 مليار دولار. وكان آخر بيان نشر له على موقعه الالكتروني الخاص به يوم 26 أكتوبر الجاري حول مسيرة في أوهايو.

المصدر: RT