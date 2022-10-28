تركيا.. تحييد 13 من وحدات حماية الشعب الكردية شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 13 عنصرا من حزب العمال الكردستاني / وحدات حماية الشعب، شمالي سوريا.

وأكدت الوازرة في بيان، اليوم الجمعة، أن "القوات التركية حيدت 13 إرهابيا من التنظيم إثر إطلاقهم النيران تجاه مناطق عمليتي "درع الفرات ونبع السلام" بهدف زعزعة أجواء الأمان فيها".

Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.



Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. #MSBpic.twitter.com/4ZbWUXvHyJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 28, 2022

المصدر: الأناضول