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تركيا.. تحييد 13 من وحدات حماية الشعب الكردية شمال سوريا

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تركيا.. تحييد 13 من وحدات حماية الشعب الكردية شمال سوريا
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أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 13 عنصرا من حزب العمال الكردستاني / وحدات حماية الشعب، شمالي سوريا.

وأكدت الوازرة في بيان، اليوم الجمعة، أن "القوات التركية حيدت 13 إرهابيا من التنظيم إثر إطلاقهم النيران تجاه مناطق عمليتي "درع الفرات ونبع السلام" بهدف زعزعة أجواء الأمان فيها".

المصدر: الأناضول 

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