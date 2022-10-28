منطقة خيرسون: مستعدون لتقديم أدلة على العدوان الأوكراني إلى الأمم المتحدة

أعلنت نائبة رئيس إدارة منطقة خيرسون، يكاتيرينا غوباريفا، أن منطقتها جاهزة لتقديم أدلة على عدوان أوكرانيا، بما في ذلك قصف البنية التحتية المدنية، ألى الأمم المتحدة.

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وقالت في حديث لوكالة نوفوستي: "توجد لدينا حقائق وأدلة على العدوان، وكذلك الثقة بأننا على الحق. يجب طرح هذه القضية في ساحات الأمم المتحدة، التي يجب عليها إيقاف القصف وخطط القوات الأوكرانية للقضاء على السكان المدنيين والبنية التحتية لمنطقة خيرسون".

وأضافت في الوقت ذاته أنه ليس هناك الكثير من الثقة بالمجتمع الدولي، لأن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لديها حق الفيتو في الأمم المتحدة.

وأوضحت: "يعني ذلك أنه لن تكون هناك قرارات غير مفيدة بالنسبة لأوكرانيا. وبغض النظر عن ذلك لا تزال (الأمم المتحدة) مساحة جيدة لمحاولة إخبار العالم بالوضع في خيرسون. وأعتقد أنه إذا لم يتم نشر موقفنا عبر قنوات "سي أن أن" و"بي بي سي" فإن وسائل الإعلام الصينية أو العربية ستنشرها. ويعني ذلك أن أغلبية الناس في العالم سيفهمون موقفنا، وسيعرفون من الذي يطلق النار على نقاط المرور المليئة بالمدنيين في حقيقة الأمر".

المصدر: نوفوستي