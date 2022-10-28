قراء صحيفة "فيلت" الألمانية ينقلبون على زيلينسكي ويطالبون بحظره

انقلب قراء صحيفة "فيلت" الألمانية ضد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الذي قارن روسيا بالنظام النازي.

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ونصح كثيرون رئيس أوكرانيا بدراسة التاريخ بتمعن، ودعوا الصحف الألمانية إلى التوقف عن نشر تصريحات زيلينسكي.

وكتب أحد قراء الصحيفة: "لماذا لا تزال وسائل الإعلام الألمانية تنشر تصريحات زيلينسكي الهجومية؟ لقد فقدتم كل الاحترام. هذا الرجل يجب إلغاؤه"، فيما كتب آخر قائلا: "زيلينسكي هو أشهر النازيين في عصرنا".

وعلّق قارئ ثالث قائلا إن "هذا الأحمق ومستشاريه ليس بإمكانهم إلا المطالبة والإساءة للآخرين".

وقال معلق رابع بإن "هتلر الجديد أطلق العنان مرة أخرى لمشاعره"، فيما شاطرة الرأي قارئ خامس بقوله إن "زيلينسكي حجر عثرة في محادثات السلام".

وخلص القراء إلى التساؤل "لماذا لا تزال وسائل الإعلام تغطي تصريحاته (زيلينسكي) الغبية؟ يجب أن يتم حظرها. أنشروا المثير للاهتمام والمُلح".

يشار إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو، على خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تواصل ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا، وخصص هؤلاء عشرات المليارات من الدولارات لهذا الغرض.

من جهتها، اعلنت موسكو مرارا أن توريد الأسلحة الغربية لأوكرانيا لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، وأن هذه الأسلحة ستصبح في أوكرانيا هدفا مشروعا للجيش الروسي.

المصدر: نوفوستي