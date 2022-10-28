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حاكم شبه جزيرة القرم: إجلاء سكان خيرسون إلى الضفة اليسرى لـ "دنيبر" اكتمل

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حاكم شبه جزيرة القرم: إجلاء سكان خيرسون إلى الضفة اليسرى لـ
Globallookpress Kremlin Pool
حاكم شبه جزيرة القرم/ سيرغي أكسيونوف (صورة أرشيفية)
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صرح حاكم شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، بأن إجلاء سكان خيرسون إلى الضفة اليسرى لنهر "دنيبر" قد اكتمل.

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كتب أكسيونوف ذلك في قناته الرسمية على تطبيق "تلغرام"، حيث قال: "المعبر فارغ! تم الانتهاء من العمل على تنظيم رحيل السكان إلى الضفة اليسرى لنهر (دنيبر) إلى مناطق آمنة في روسيا". كذلك ذكر أكسيونوف أنه التقى بموظفي محطة الطاقة النووية في زابوروجيه و "رصد الوضع العام في منطقة المحطة".

وكانت سلطات منطقة خيرسون الروسية قد أعلنت إجلاء السكان من المدينة إلى الضفة اليسرى لنهر "دنيبر"، في 18 أكتوبر الجاري، وتم اتخاذ هذا القرار بسبب الهجوم الوشيك المزعوم للقوات المسلحة الأوكرانية (على أحد السدود المائية). بالأمس، 27 أكتوبر، أعلنت السلطات أن نصف السكان، حوالي 150-170 ألف شخص، سيبقون في خيرسون.

المصدر: كوميرسانت

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