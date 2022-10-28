الناتو: الولايات المتحدة ستساعد أوكرانيا بغض النظر عن نتائج الانتخابات

أعرب الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، عن ثقته في أنه حتى لو فاز الجمهوريون في الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي في نوفمبر، فإن واشنطن ستواصل تقديم مساعدة كبيرة إلى كييف.

وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع مجلة بوليتيكو الأوروبية: "أنا متأكد من أنه حتى بعد انتخابات الكونغرس النصفية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ستبقى أغلبية واضحة لمواصلة الدعم الواسع النطاق لأوكرانيا".

وفي 8 نوفمبر 2022، ستُجرى الانتخابات النصفية لمجلسي الكونغرس في الولايات المتحدة. وسيتعين على الأمريكيين إعادة انتخاب التكوين الكامل لمجلس النواب وثلث مجلس الشيوخ.

المصدر: نوفوستي