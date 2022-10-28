ميشوستين: العقوبات لم تعق تطور التعاون في رابطة الدول المستقلة وروسيا تبقى حليفا وشريكا موثوقا

قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إنه رغم العقوبات الغربية، فإن التعاون والتفاعل بين أعضاء رابطة الدول المستقلة يتطور بشكل مطرد، وأن روسيا تبقى حليفا وشريكا موثوقا.

وأضاف ميشوستين في كلمته خلال انطلاق اجتماع رؤساء وزراء الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، أن الأوقات الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي حاليا، مرتبطة برغبة الغرب في استخدام إجراءات حمائية والعقوبات غير المشروعة من جانب واحد.

وأكد رئيس الوزراء الروسي على أنه من الضروري تسريع التحول إلى استخدام العملات الوطنية والتخلي عن الدولار في التبادل التجاري، مشيرا إلى أنه باستخدام الدولار كسلاح، فإن الغرب بشكل عام قد فقد مصداقية مؤسساته المالية.

وأوضح ميشوستين أن الأحداث التي وقعت في الأشهر الأخيرة أظهرت أن بلدان رابطة الدول المستقلة بحاجة إلى التركيز على قدراتها، وتعزيز استقلالها في مجال التكنولوجيا.

وبدأ اجتماع رؤساء حكومات دول الرابطة المستقلة، صباح اليوم الجمعة فى أستانا (عاصمة كازاخستان)، ومن المقرر أن يناقش رؤساء الوزراء أكثر من عشر قضايا مطروحة على جدول الأعمال.

والتقى رؤساء الحكومات قبل الاجتماع، برئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف.

ومن المتوقع أن يتبادل رؤساء الوزراء وجهات النظر حول قضايا الساعة الخاصة بالتعاون الاقتصادي في رابطة الدول المستقلة، ومناقشة المسائل المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة في الخدمات، والاستثمارات، واتفاقية حول الوقاية من حالات الطوارئ والاستجابة لها في مجال الصحة العامة ذات الطبيعة الوبائية.

ويشارك في الاجتماع رؤساء وزراء كل من روسيا - ميخائيل ميشوستين، وكازاخستان - عليخان اسماعيلوف، وأذربيجان - علي أسدوف، وبيلاروس - رومان غولوفتشينكو، وقرغيزستان - أكيلبك جباروف، وطاجيكستان - كخير رسولزودا، وأوزبكستان - عبد الله أريبوف، ونائب رئيس وزراء أرمينيا - مغير غريغوريان، ونائب رئيس وزراء تركمانستان - خوجامورات غيلديمورادوف.

المصدر: تاس