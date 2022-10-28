حزب العمال البريطاني ينتقد تغيب سوناك عن قمة المناخ

انتقد زعيم حزب العمال البريطاني، كير ستارمر، تغيب رئيس الوزراء، ريشي سوناك، عن قمة المناخ COP27 التي ستعقد في مصر في نوفمبر المقبل.

وفي تغريدة على "تويتر"، أعاد ستارمر نشر خبر إعلان تغيب سوناك عن القمة، وعلق عليه قائلا: "ظهور بريطانيا للعمل مع قادة العالم فرصة يجب اقتناصها. ليس حدثا للتخلي عنه".

وأشار إلى أن "خطة العمل الخضراء للازدهار ستخفض الفواتير للأبد وتجعل بريطانيا قوة عظمى في مجال الطاقة النظيفة".

وكان مكتب سوناك أعلن يوم أمس الخميس، أن الأخير اتخذ قرار التغيب عن قمة المناخ، بسبب "الالتزامات المحلية الملحة" بما في ذلك الاستعدادات لموازنة الطوارئ في 17 نوفمبر.

وفي 2 أكتوبر الحالي، أعلن قصر باكنغهام الملكي أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث لن يحضر قمة المناخ، بناء على نصيحة رئيسة الحكومة السابقة ليز تراس.

وقال القصر إن الملك طلب النصيحة وقدمتها السيدة تراس، مشيرا إلى أنه "تم الاتفاق على عدم حضور الملك بصداقة واحترام متبادلين".

المصدر: RT