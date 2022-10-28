ستولتنبرغ يتوقع التزام دول الناتو بزيادة إنفاقها العسكري

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إنه يتوقع أن يقدم أعضاء الناتو التزامات واضحة في عام 2023 لزيادة الإنفاق العسكري.

وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو": "أتوقع من حلفاء الناتو تقديم تعهدات واضحة لزيادة الإنفاق الدفاعي في قمة فيلنيوس العام المقبل".

وأشار في الوقت نفسه، إلى أنه لا يزال من السابق لأوانه تحديد نوع الصياغة التي ستوافق عليها دول التحالف لزيادة إنفاقها العسكري.

المصدر: صحيفة بوليتيكو