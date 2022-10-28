تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي مع ما قاله بوتين عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "تويتر" تفاعلا كبيرا بعد إشادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان.

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حيث قال بوتين أمس الخميس خلال الجلسة العامة لمنتدى "فالداي" في موسكو: "بن سلمان شاب، حازم، ذو شخصية. هذه حقيقة واضحة. لا تكون فظا معه حتى لا يرد عليك بنفس الطريقة. هذا كل شيء، يجب احترام ولي العهد والسعودية نفسها، وهم سيردون بنفس الطريقة".

وجاءت تصريحات بوتين ردا على سؤال حول علاقات روسيا مع السعودية وولي العهد، في ظل اتهام الولايات المتحدة للمملكة بالانحياز لجانب روسيا إثر قرار "أوبك بلس" بخفض إنتاج النفط.

وتداول نشطاء على "تويتر" فيديو لتصريحات الرئيس الروسي متباهين بولي العهد السعودي والانجازات التي قام بها، محذرين الإدارة الأمريكية من التطاول عليه.

يذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، كانت قد ذكرت في تقرير لها عن توتر العلاقات الأمريكية السعودية، نقلا عمن وصفتهم بـ"مصادر بالحكومة السعودية"، أن الأمير محمد بن سلمان يسخر من هفوات الرئيس جو بايدن ويشكك في قواه العقلية في جلساته الخاصة، وهو ما نفاه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

الرئيس الروسي #بوتين في حديث عن

سمو سيدي عن #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان: إنه قائد شاب

ويجب احترامه وألا تكون فظا معه

حتى لا يرد عليك بنفس الطريقة💚

والأمير #محمد_بن_سلمان يدعم

إستقرار أسواق الطاقة ، وندعم رغبة

المملكة بإنضمامها لمنظمة بريكس 🇸🇦https://t.co/61kaCM27eApic.twitter.com/8MW57QsXHH — أخبار آل سعود KSA (@alsaud1ksa) October 27, 2022

رئيس روسيا الاتحادية الرئيس بوتين عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان:



إنه قائد شاب ويجب احترامه وألا تكون فظاً معه حتى لا يرد عليك بنفس الطريقة".



بك نبُاهي الامُم سيدي #ولي_العهد

القائد الملهم المجدد الأمير #محمد_بن_سلمان

عز يا مال العز 💫💚💫💚💫💚💫💚 pic.twitter.com/QlIBSP0Laz — سمر|✨|SAMAR🇸🇦 (@Sweety_sos) October 27, 2022

هذا هو فخرنا #ولي_العهد وهذا ما يقوله قادة الدول العظمى عن #محمد_بن_سلمان .. ونحمد الله على ذلك👇🏾(انظر ماذا يقول بوتين عن محمد بن سلمان حفظه الله 👇🏾 pic.twitter.com/nYn1YQZL5u — أ.د.فهد الخضيري (@DrAlkhodairy) October 27, 2022

#بوتين يُعلّق على تعامل الأمير #محمد_بن_سلمان مع #بايدن :

الأمير محمد شاب ويجب إحترامه وألا تكون فظاً معه حتى لا يرد عليك بنفس الطريقة 🇸🇦 pic.twitter.com/j0YAjwgG4D — عبدالرحمن الروقي 🇸🇦 (@Alotaibi_2030_) October 27, 2022

🚩بوتين: "على المسؤولين الأمريكيين أن يتخلوا على وقاحتهم وأن يتعاملوا باحترام مع الأمير محمد بن سلمان حتى لا يحصلوا على رد مماثل ". — عبد العزيز الخميس (@alkhames) October 27, 2022

بوتين يتحدّث عن شخصية سمو سيدي #ولي_العهد:

الأمير #محمد_بن_سلمان شاب حازم ذو شخصية حازمة هذه حقيقة واضحة 🇸🇦 pic.twitter.com/tPt8QzIxkm — محمد بن سلمان بن عبد العزيز (Informal) (@HRHMBNSALMAAN) October 27, 2022

رئيس روسيا الاتحادية الرئيس بوتين عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان:



إنه قائد شاب ويجب احترامه وألا تكون فظاً معه حتى لا يرد عليك بنفس الطريقة".



بك نبُاهي الامُم سيدي.🇸🇦 pic.twitter.com/45cnuPFASK — قس بن ساعدة (@SF_SKD) October 27, 2022

بوتين عن الأمير محمد بن سلمان:



"إنه قائد شاب ويجب أن تحترمه وألا تكون فظًا معه حتى لا يرد عليك بنفس الطريقة" pic.twitter.com/doLzD9KrzB — Gorgeous (@gorgeous4ew) October 27, 2022

🚨 #بوتين للامريكيون 🇷🇺:



لا تتعاملوا مع ولي عهد #السعودية محمد بن سلمان بوقاحة وإلا فرده سيكون حاد وبالمثل!. pic.twitter.com/1CyJL2Sj4b — شؤون روسية ✪ (@id7p_) October 27, 2022

حديث بوتين عن ولي العهد بمنتدى فالداي :



الأمير محمد بن سلمان شاب لديه شخصية حازمة وهذه حقيقة واضحة للعيان، ولا يجب التعامل معه باستهتار إذا لا تريدوا أن تروا موقفه القاسي؛ وهو يحمي مصالحهم الوطنية ويدعم التوازن في أسواق النفط. pic.twitter.com/OUeqgncxul — عبدالله البندر (@a_albander) October 27, 2022

المصدر: RT