نائب أمريكي يدعو بوتين وزيلينسكي لإجراء محادثات في أريزونا

نشر عضو مجلس النواب الأمريكي الجمهوري، بول غوسر، رسالة دعا فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى فينيكس (أريزونا) لإجراء محادثات سلام فيها.

وجاء في الرسالة: "أعزائي الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي، أكتب إليكم، أو إلى ممثليكم، لدعوتكم إلى فينيكس بولاية أريزونا لإجراء محادثات سلام".

وبحسب غوسر، فإن موضوع المفاوضات يمكن أن يكون "تهدئة التوترات النووية، ووضع حد للحرب، وللموت والدمار الذي عصف بالبلدين".

ويؤكد عضو الكونغرس أنه انتقل من القلق بشأن عدم وجود جهد لتحقيق السلام إلى الشعور بالحاجة إلى التصرف بمفرده.

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تدفع أكثر من 3 مليارات دولار سنويا للأمم المتحدة وتمول أكثر من 25٪ من عمليات حفظ السلام التابعة لها". لماذا لم يكن هناك جهد جاد في محادثات السلام؟ ماذا حدث لمهمة الأمم المتحدة الأساسية لتجنب حرب عظمى أخرى في أوروبا؟".

وأضاف غوسر أنه يعتقد أن مدينة فينيكس بعيدة بما يكفي عن منطقة الصراع والمنظمات التي "تحفز على الحرب" لتكون مكانا مناسبا لمفاوضات مثمرة.

If there is not one leader in our politics or our military who will attempt to end this war without unthinkable global death and destruction, then I must.



This is my letter to Vladimir Putin and Volodymyr Zelensky, inviting them to Phoenix, Arizona to engage in peace talks. pic.twitter.com/0WbM64XPKJ — Rep. Paul Gosar, DDS (@RepGosar) October 25, 2022

المصدر: تاس