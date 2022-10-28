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بايدن: ذكر بوتين للأسلحة النووية مخالف لوعده بعدم استخدامها

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بايدن: ذكر بوتين للأسلحة النووية مخالف لوعده بعدم استخدامها
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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن إشارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المستمرة إلى الأسلحة النووية تتعارض مع مزاعم عدم نية استخدامها.

وأضاف بايدن في مقابلة مع Newsnation: "أعتقد أنه إذا لم تكن لديه نوايا، فلماذا يستمر (بوتين) في الحديث عن ذلك؟ لماذا يتحدث عن إمكانية استخدام أسلحة نووية تكتيكية".

وفي الجلسة العامة لنادي فالداي للحوار، قال الرئيس بوتين إن موسكو لا تحتاج إلى توجيه ضربة نووية لأوكرانيا. وحث أولئك الذين يزعمون أن روسيا يمكنها استخدام الأسلحة النووية، على قراءة العقيدة العسكرية الروسية.

المصدر: نوفوستي

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