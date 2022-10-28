صحيفة هيل الأمريكية: الغرب لا يدرك جيدا ما يجري في أوكرانيا

كتب جوشوا هومينسكي، مدير مركز مايك روجرز للاستخبارات والشؤون العالمية، في مقال رأي بصحيفة هيل، أن الغرب لديه معرفة ضعيفة عن أهداف أوكرانيا وخسائرها وكيفية سير العمليات القتالية.

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ويقول هومينسكي بهذا الشأن: "الغرب، على الأقل في المعلن، لديه فكرة متواضعة جدا عن أهداف ونوايا أوكرانيا، فضلا عن خسائرها في سياق العمليات العسكرية، باستثناء ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام".

ويرى الخبير في شؤون الاستخبارات أن كييف تتحكم بنجاح كبير في فضاء المعلومات، ما قد يعطي صورة خاطئة للحلفاء الغربيين. ويعتقد هومينسكي أيضا أن الغرب يتجاهل عن عمد مسألة كيفية إنهاء الصراع، خوفا من إثارة الخلافات بين الحلفاء.

وقال المقال في هذا السياق: "إذا اختلفت ألمانيا وفرنسا فعلا في الموقف من نهاية الأزمة الأوكرانية مع إستونيا وبولندا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، فإن الوحدة تواجه خطر الانقسام الذي سيفتح فرصا جديدة لروسيا".

تنفذ روسيا منذ 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وتتمثل مهمة القوات المسلحة الروسية في تحرير دونباس وضمان أمن روسيا.

المصدر: نوفوستي