كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن بيونغ يانغ أطلقت اليوم صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان.

وأعلنت هيئة الأركان أنها لا تملك معطيات إضافية، وأن الجيش الكوري الجنوبي يعمل على جمع مزيد من المعطيات وتحليلها.

ويتزامن ذلك مع إجراء كوريا الجنوبية لمناوراة "هوغوك" العسكرية السنوية، والتي بدأت في 18 أكتوبر.

وأجرت بيونغ يانغ 9 اختبارات صاروخية منذ 25 سبتمبر الماضي، بما في ذلك صاروخ باليستي متوسط ​​المدى من نوع هواسونغ -12، حلق فوق اليابان، محطما رقما قياسيا بالنسبة للتجارب الصاروخية لكوريا الشمالية، بلغ مداه 4500 كيلومتر، وحلق على ارتفاع ألف كيلومتر.

وتقول كوريا الشمالية إن كل نشاطها العسكري هو رد على "استفزازات" كوريا الجنوبية، التي أجرت مؤخرا مناورات عسكرية نشطة، سواء بشكل مستقل أو بالاشتراك مع الولايات المتحدة واليابان.

المصدر: نوفوستي