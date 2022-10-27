نيبينزيا: واشنطن لن تتمكن من التنصل من مسؤوليتها فيما يخص المختبرات البيولوجية

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الولايات المتحدة لن تتمكن من التهرب من المسؤولية عن انتهاك اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية في حال إثباتها.

وأشار نيبينزيا إلى أن الدول الغربية "لم تقل أي شيء جوهري" خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، يوم الخميس.

وتابع: "يحاولون إقناعنا اليوم بأن التعاون بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في المجال البيولوجي يتسم بطابع سلمي حصرا. ولكن ردوا على سؤال بسيط: لماذا تشرف عليه الهيئة العسكرية عن الجانب الأمريكي، أي البنتاغون؟".

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وأضاف أن الولايات المتحدة لن تتمكن من التنصل من المسؤولية، وقال: "نحن في الأمم المتحدة نعتمد على القانون الدولي الذي يكون الجميع متساوين أمامه. وبغض النظر عما إذا أردتم ذلك أم لا، فسيتعين عليكم تحمل المسؤولية عن انتهاكات اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسمية، في حال إثباتها".

وأشار نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي إلى أن الولايات المتحدة وأوكرانيا لم تقدما التوضيحات بشأن التزاماتهما بموجب اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، حيث وجهت روسيا إلى البلدين في منتصف يونيو الماضي التساؤلات بهذا الشأن.

وأكد أن "معظم ملاحظاتنا لا تزال بدون الرد المطلوب. وتؤكد روسيا على بقاء الأسئلة قائمة للولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن التزامهما بالاتفاقية في سياق أنشطة المختبرات البيولوجية على الأراضي الأوكرانية".

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وأعرب المندوب الروسي عن أمله بتبني مجلس الأمن الدولي قرارا بتشكيل لجنة، ستحقق على وجه السرعة في "كافة ملابسات عدم الالتزام المحتمل بتعهدات واشنطن وكييف" بموجب الاتفاقية، من أجل "حث الجانبين الأمريكي والأوكراني على تصحيح الوضع القائم غير المقبول".

وأضاف أن روسيا تتوقع من اللجنة أن تقدم تقريرها لمجلس الأمن الدولي في موعد لا يتعدى الـ 30 نوفمبر المقبل، وأن تطلع الدول الأطراف للاتفاقية على نتائج التحقيق.

المصدر: وكالات